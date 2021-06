Unter www.bamberg-gestalten.de kann noch bis 13.07.2021 über den Verkehrsentwicklungsplan 2030 diskutiert werden. Zusätzlich zum digitalen Angebot besteht jetzt auch die Möglichkeit, sich über das Thema mit Experten vom Amt für Verkehrsplanung auszutauschen. Das teilt die Stadt Bamberg mit.

Alexander Wagner oder Wolfram Bellé stehen am Mittwoch, 23.06.2021, und Donnerstag, 24.06.2021, jeweils von 8 bis 12 Uhr, und am Mittwoch, 30.06.2021, von 14 bis 18 Uhr im Bürgerlabor, Hauptwachstraße 3, für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Zusätzlich können alle Interessierten Manuela Rattel am Montag, 28.06.2021, von 15.30 bis 16.50 Uhr, am Dienstag, 29.06.2021, und Dienstag, 13.07.2021, jeweils von 8 bis 10 Uhr, sowie am Dienstag, 6.07.2021, 14 bis 16 Uhr, am Telefon erreichen. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, meldet sich vorab bei Bernd Möhrlein vom Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 0951/87-1120, um einen Termin zu vereinbaren.