Ende vergangener Woche galten sie noch als Verdachtsfälle, nun wurden sie offiziell bestätigt: Von rund sechs Dutzend untersuchten Fällen konnte das Bamberger Gesundheitsamt nun drei Fälle der Omikron-Variante zuordnen. Dabei handelt es sich um die ersten offiziell bestätigten Infektionen mit der Corona-Infektion in Stadt und Landkreis Bamberg.

Die zuständigen Labore hatten die Tests am Wochenende ausgewertet. Bereits im Dezember gab es erste Omikron-Verdachtsfälle in Bamberg.

71 Omikron-Verdachtsfälle in Bamberg: Starke und Kalb mit Appell an Bevölkerung

Mit Sorge verfolgen Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke die extremistischen Aktivitäten beim Demonstrationsgeschehen in der Region und wenden sich deshalb mit einem Appell an die Menschen in der Region Bamberg.

Johann Kalb und Andreas Starke teilen in einem gemeinsamen Schreiben mit: "Exakt diese Gefahr sehen wir aktuell auch bei uns: Extremistische Gruppen rufen aktiv zu Protestkundgebungen auf. Sie schließen sich deutlich erkennbar anderen Demonstrationen an und missbrauchen diese ganz gezielt für ihre Propaganda. Wir appellieren deshalb an Sie, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger: Treten Sie offen und transparent für Ihre Überzeugung ein. Lassen Sie es jedoch nicht zu, dass Ihre berechtigten Sorgen von extremistischen Gruppen für deren Zwecke instrumentalisiert werden."

Inzidenzen und Infektionen nehmen weiter zu

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Bamberg liegt aktuell bei 296,1, der Wert des Landkreises bei 267,1. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle beträgt 966. 302 Menschen sind bisher im Raum Bamberg am oder mit dem Corona-Virus gestorben (Stand vom Montag, 10. Januar 2022).

Für Besuche in den Kliniken gilt derzeit die 2G-plus-Regel.