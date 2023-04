Bamberg: "Einfach um Danke zu sagen" - Pflegende Angehörige zu Kaffee und Kuchen eingeladen

Ein Nachmittag ohne Pflichten und Stress – das ist das Motto beim Dankeschön-Tag für pflegende Angehörige, der am Mittwoch, 3. Mai, ab 14 Uhr in der BRK Rettungszentrale im Paradiesweg stattfindet.

Wie die Stadt Bamberg erklärt, werden pflegende Angehörige und deren Pflegebedürftige an diesem Tag mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Sie können sich in aller Ruhe austauschen und in gemütlicher Atmosphäre einfach mal abschalten.

Jede Menge Unterstützung bieten dabei Pflegeschüler*innen, die sich an diesem Nachmittag um die Pflegebedürftigen kümmern. Bei Bedarf organisieren die Veranstalter*innen aber auch einen Platz in der Tagespflege. Benötigte Fahrdienste werden unentgeltlich von den Johannitern übernommen.

Organisiert wird der Dankeschön-Tag vom Arbeitskreis Pflegende Angehörige. Er fand erstmals 2019 statt und wird seither mit großer Freude von Betroffenen angenommen. „Unser Ziel ist es“, so Stefanie Hahn, Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg, „den Menschen, die diese wichtige Aufgabe der Pflege von Angehörigen übernehmen einfach Danke zu sagen.“

Anmeldungen nimmt die Fachstelle für pflegende Angehörige entgegen: Andrea Schmitt, info@fpa-bamberg.de, Tel. 0951 20 83 501 oder Stefanie Hahn, Seniorenbeauftragte, Stefanie.hahn@stadt.bamberg.de, Tel. 0951 87-1450.