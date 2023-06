Bamberg: Ehrenamtliche Rikscha-Fahrer gesucht - mehr Austausch und Mobilität schaffen

Wie die Stadt Bamberg erklärt, möchte das Projekt „MitMachKlima“ den Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern fördern und gleichzeitig mehr Mobilität für körperlich eingeschränkte Menschen schaffen. Eine Fahrt mit der neuen Rikscha des Stadtteilnetzwerkes ermöglicht genau das. Deswegen sucht das Projekt-Team jetzt Menschen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren und jede Menge Spaß am Radeln haben.

Die Fahrt mit der Rikscha lässt Ältere am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie können in Erinnerungen schwelgen, Neues erkunden oder neue Menschen jeden Alters aus anderen Stadtteilen kennenlernen - und das alles ohne Anstrengung.

Damit es auch für die Fahrerinnen und Fahrer nicht zu anstrengend wird, fährt die Fahrradrikscha mit elektrischer Unterstützung. Wann und wie oft Rikschafahrten angeboten werden, das bestimmen die Ehrenamtlichen selbst und richtet sich nach der aktuellen Wetterlage. Bevor es losgeht, erhalten alle Ehrenamtlichen eine kostenlose Schulung und einen Erste-Hilfe-Kurs.

Ein unverbindlicher Informationsabend zum Thema findet am Dienstag, 27. Juni, 19 bis 20 Uhr, im Quartiersbüro Ulanenpark statt.

Zudem wird am Samstag, 8. Juli, zwischen 9.30 und 14.30 Uhr, auf dem Verkehrsübungsplatz in der Pestalozzistraße 12 eine Rikscha-Schulung mit theoretischem und praktischem Fahrtraining angeboten. Thema wird auch der Umgang mit älteren und eingeschränkten Menschen sein. Anmeldung unter: mitmachklima@stadt.bamberg.de oder www.mitmachklima.de/rikscha bzw. unter 0951 87-1499 .

Eine persönliche Beratung gibt es auch jeden zweiten Montag zwischen 15 und 18 Uhr im Bürgerlabor in der Hauptwachstraße 3

(Infos: www.mitmachklima.de/buergerlabor).

Info

Das Stadtteilnetzwerk ist ein Zusammenschluss verschiedener Träger, die in den Bamberger Stadtteilbüros gemeinwesenorientierte, zielgruppen- und bereichsübergreifende soziale Arbeit leisten. Die Rikscha wandert zwischen den Stadtteilbüros und kommt so in allen Ecken der Stadt zum Einsatz.