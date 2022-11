Am Donnerstagabend, dem 24. November 2022, übergab ein älteres Ehepaar nach einem Schockanruf, mehrere Wert- und Schmuckgegenstände in der Eisgrube in Bamberg einem männlichen unbekannten Abholer. Das teilte die Kriminalpolizei Bamberg gegenüber inFranken.de mit und bittet nun um Zeugenhinweise.

Mittags erhielten die 90 und 93 Jahre alten Senioren einen besorgniserregenden Anruf, dass ihre Tochter einen tragischen Unfall verursacht habe, bei dem ein Mensch tödlich verletzt worden sei. Über mehrere Stunden hielten die Betrüger die beiden Opfer am Telefon und gaben sich als Vertreter der Staatsanwaltschaft aus.

Schockanruf in Bamberg: Ehepaar übergibt Tasche voll Wertgegenstände

Nur durch Zahlung einer hohen Kaution könne die eigene Tochter vor dem Gefängnis bewahrt werden. Die geschockten Eltern wollten laut der Polizei ihrem Kind sofort helfen, weshalb sie Wertgegenstände in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags an einen unbekannten Mann vor der Haustüre überreichten. Erst später bemerkte das Ehepaar, dass sie Betrügern zum Opfer fielen.

Der männliche Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt und schlank

geschätzte 175 Zentimeter groß

trug einen grauen Kapuzenpullover

Die Wertgegenstände wurden in einer dunkelgrünen Schuhtasche, ähnlich einer kleinen Reisetasche, mit auffälligen gelben Nähten übergeben. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die im Bereich der Eisgrube verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Nummer 0921/506-0 zu melden.

