Bamberg: Neuer Imbiss "Mo-Eat" in der Innenstadt eröffnet

Viel Selbstgemachtes: "Das unterscheidet uns von anderen Imbissen"

Mit Burger, Pizza und Co.: Inhaber möchte Kunden "besonderes Gefühl" geben

In der Fleischstraße in der Bamberger Innenstadt hat der neue Imbiss "Mo-Eat" eröffnet. Er beerbt damit den vorherigen Dönerladen "Imbiss Buhara". Vor Kurzem berichtete inFranken.de über die Schließung des Ladens und die Suche nach einem Nachfolger. Diesen hat der ehemalige Besitzer des Ladens, Nihat Alcicek, in Mohamad Nachwati gefunden, der etwas "Besonderes" aus dem Laden machen möchte.

Nun feierte "Mo-Eat" seine Eröffnung in der Bamberger Fleischstraße. "Die Idee kam mir bereits im August", verrät Nachwati gegenüber inFranken.de. "Ich wollte einfach etwas Besonderes aus dem Laden machen". Zusammen mit einer Hilfskraft und einem Praktikanten schmeißt er bisher den Laden. Er habe vorher schon in der Gastronomie gearbeitet, "Mo-Eat" sei aber sein "erster richtiger Imbiss", erklärt er.

Von Burger über Pizza und Co. hat die Speisekarte noch einiges mehr zu bieten. "Fast alles ist selbstgemacht. Das unterscheidet uns von anderen Imbissen", so Nachwati.

Die ersten positiven Rückmeldungen seien auch schon eingegangen. "Die Gäste, die hier zum ersten Mal waren, kommen großteils wieder", sagt er.

Insgesamt ist es ihm wichtig, dass "meine Gäste mit einem besonderen Gefühl aus dem Imbiss gehen". "Wenn die Kunden in Zukunft glücklich aus dem Laden gehen, habe ich mein Ziel erreicht".