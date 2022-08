Erneut finden in Bamberg die Kinder- und Jugendflohmärkte statt. "Für die Kinder- und Jugendflohmärkte auf der Wiese links neben dem Kiosk Kunni können Standplätze ab sofort online unter www.stadt.bamberg.de/flohmarktanmeldung gebucht werden", das berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung. Die Online-Buchung sei immer am Montag vor dem jeweiligen Flohmarkt-Termin möglich. Hier könne auch der Berechtigungsschein ausgefüllt werden. Außerdem gebe es die Möglichkeit, sich anhand einer Übersichtskarte eine feste Standnummer zu sichern. Der nächste Kinder- und Jugendflohmarkt finde am Samstag (20. August 2022) statt.

Für die Flohmarkt-Termine am 24. September 2022 und 15. Oktober 2022 konnte die Kommunale Jugendarbeit zudem das Bamberger Spielmobil gewinnen – für ein buntes Rahmenprogramm beim Bummel über den Markt sei damit bestens gesorgt.

Der beliebte Kinder- und Jugendflohmarkt der Kommunalen Jugendarbeit findet jährlich von April bis Oktober einmal im Monat samstags in der Zeit von 10.00 - 13.00 Uhr statt. Nicht belegte Plätze werden vor Ort ab 10:30 Uhr freigegeben. Teilnehmen können nur Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis einschließlich 17 Jahren. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Es dürfen nur kindgerechte Waren angeboten werden und die Spielregeln des Flohmarktes müssen beachtet werden. Weitere Infos unter www.stadt.bamberg.de/Kinder-und-Jugendflohmarkt.

Kommende Termine:

20.08.2022 Anmeldung ab 15.08.

24.09.2022 Anmeldung ab 19.09.

15.10.2022 Anmeldung ab 10.10.