Bamberg vor 1 Stunde

Fahrradunfall

"Deutliche Alkoholfahne" - Radler mit über zwei Promille erwischt

Einer Polizeistreife in Bamberg ist am frühen Freitagmorgen (24.06.2022) ein Fahrradfahrer aufgefallen, der in der Markusstraße in Schlangenlinien unterwegs war.