Bamberg vor 1 Stunde

Sushi

Neueröffnung in Bamberg: Neuer Sushi-Laden macht in Innenstadt auf

In der Langen Straße in Bamberg gibt es einen neuen Sushi-Laden. Im "Catana" gibt es neben Sushi in allerlei Farben und Formen auch Bowls in unterschiedlichen Variationen.