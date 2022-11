Bamberg : Cafe Luitpold überträgt keine WM-Spiele - Betreiber spricht von "schneller und klarer Entscheidung"

Das Eröffnungsspiel der umstrittenen WM in Katar steht unmittelbar bevor. Wenn Gastgeber Katar das Turnier am kommenden Sonntag (20. November 2022) um 17 Uhr in Doha gegen Ecuador eröffnet, werden die Bildschirme im Café Luitpold in Bamberg aber aus bleiben. "Wir werden kein Spiel übertragen", heißt es vonseiten der Betreiber.

"Korruption, Menschenrechte und klimatechnische Versprechen": Bamberger Café-Betreiber entscheidet sich für Boykott

"Ich stand dem Ganzen von Beginn an schon grundsätzlich sehr kritisch gegenüber. Schon seit der Vergabe damals habe ich immer gesagt, dass ich es nicht nachvollziehen kann, wie man da eine WM austragen kann. Ich glaube, ich muss da nur die Stichpunkte Korruption, Menschenrechte und klimatechnische Versprechen nennen, um deutlich zu machen, wo die Probleme liegen und wie katastrophal die Umstände vor Ort sind", erklärt Betreiber Michael Holen im Gespräch mit inFranken.de.

Zusammen mit dem Team habe er sich relativ schnell und klar dazu entschieden, die WM zu boykottieren und keines der 64 Spiele in seinem Café zu übertragen. An wirtschaftliche Aspekte habe er bei seiner Entscheidung überhaupt nicht gedacht. "Bei solchen Entscheidungen sind andere Faktoren wichtiger, da darf das Wirtschaftliche meiner Meinung nach auch gar keine Rolle spielen", sagt er gegenüber inFranken.de.

Den Boykott der WM sei für Holen indes eine rein persönliche Entscheidung. "Mir ist es wichtig zu betonen, dass ich das Ganze nicht als Ideologie sehe und sehr wohl auch andere Meinungen respektiere. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn andere sagen, dass sie die Spiele sehen wollen. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich für meinen Teil halte das zwar nicht für gut, möchte aber betonen, dass ich meine eigene Meinung nicht auf andere projizieren möchte. Ich bin ein weltoffener Mensch und jeder soll in diesem Zusammenhang für sich selbst entscheiden, was für ihn richtig ist."

"Ganzes Drumherum bei dieser WM ist miserabel" - Spezialkarte als kleiner Trost

"Fußball ist ein wunderschöner Sport, das steht außer Frage, aber das ganze Drumherum bei dieser WM ist halt miserabel", fasst Holen seine Position kurz und knapp zusammen. Mit dem Boykott der WM wolle er deshalb vor allem ein Zeichen setzen. "Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen ein Anreiz, mal darüber nachzudenken", sagt er. "Dann wäre ich schon zufrieden".

Die "Spezialkarte" habe man jetzt ins Leben gerufen, um diejenigen, die während der WM ins Café Luitpold kommen und somit eben in dieser Zeit auf eine Übertragung verzichten, zumindest ein wenig zu entschädigen und für ihren Verzicht zu belohnen. "Das war im Prinzip der Gedanke dahinter", bestätigt Michael Holen gegenüber inFranken.de.

Demnach werde es während des gesamten Turniers in der Tat "heiße Preise" für verschiedene Speisen und Getränke geben. Das Café Luitpold biete seinen Gästen demnach dann beispielsweise ein Pils, ein Glas Rot- oder ein Glas Weißwein für 2€, eine Limo für 1€, Pizza für 5€, Currywurst für 5€ oder einen Kinderteller für 3€, sowie viele weitere Angebote an.