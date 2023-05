Wie die Stadt Bamberg mitteilt, wird zur Erschließung der Erweiterungsbauten der Firma Brose am Berliner Ring eine Zufahrt in der Memmelsdorfer Straße 300 Meter nördlich des Berliner Rings errichtet. Die Bauarbeiten beginnen am 15. Mai 2023 und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Clou dabei: Um eine Vollsperrung der Memmelsdorfer Straße zu vermeiden, wird zunächst eine Behelfsfahrbahn am östlichen Rand der Memmelsdorfer Straße (im Bereich des derzeitigen Geh- und Radweges) errichtet.

Fast während der gesamten Bauzeit können damit die Fahrbeziehungen in beiden Richtungen aufrechterhalten werden. Mit Inbetriebnahme der Behelfsstraße Ende Mai/Anfang Juni werden dann die beiden Fahrspuren lediglich verschwenkt. Der Fuß- und Radverkehr muss allerdings wegen der Bauarbeiten bereits mit Baubeginn über „Am Spinnseyer“ umgeleitet werden.

Erst in den letzten Wochen der Bauzeit (ca. Mitte November bis Mitte Dezember) muss die Fahrbahn stadteinwärts gesperrt werden. während der Verkehr stadtauswärts weiterhin auf der Behelfsfahrbahn als Einbahnstraße fließen kann.

Aus Richtung Memmelsdorf kommend wird in dieser letzten Bauphase der motorisierte Verkehr über die Anschlussstelle Memmelsdorf der A73 und die A70 umgeleitet. Eine weitere Möglichkeit besteht über die Lichteneiche (Gundelsheimer Straße) und Kramersfeld (Kemmerstraße und Kronacher Straße). Der Rad- und Fußverkehr wird weiterhin über die Gartenstadt (Spinnseyer) umgeleitet.

Während der gesamten Bauzeit gilt im Baustellenbereich Tempo 30. Zum Abschluss der Gesamtmaßnahme wird dann die Behelfsstraße wieder zurückgebaut.