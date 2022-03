Hallstadt/Bamberg: Neuer Mega-Club "Yokos" soll eröffnen

Dort wo einst ein Küchenstudio war, soll in der Biegenhofstraße 13 in Hallstadt bald ein neuer Mega-Club eröffnen. Der Initiator Athanasios Arabatzis ist kein Unbekannter in der Partyszene. Acht Jahre lang führte er das "Pio", welches sich durch Auftritte zahlreicher Stars auszeichnete. Nach der Schließung der "Frieda" in Fürth ist der 46-Jährige wieder zurückgekehrt und sagt: "Bamberg braucht sowas."

Hallstadt bekommt neuen Club - "Mia Julia" und "Gestört aber Geil" geben Vorgeschmack

"Das 'Yokos' soll im Herbst eröffnet werden. Die Idee entstand bereits im Sommer 2021. Wir wollten letztes Jahr im Herbst schon öffnen, aber die Corona-Lage war noch unsicher. An dem Tag, an dem der Bau beginnen sollte, wurde die zweite Schließungsphase der Diskotheken angekündigt. Dieses Jahr bin ich durch die Lockerungen in Bayern zuversichtlicher", erklärt Arabatzis im Gespräch mit inFranken.de. Bevor der Umbau beginnt, lädt er zu zwei Partys mit Künstler*innen ein, die er aus seiner Vergangenheit kennt.

Losgehen soll es am 26. März mit dem bekannten DJ-Duo Gestört aber Geil. Am 2. April soll das deutsche Porno- und Gesangssternchen Mia Julia auftreten. Auf solche Gäste dürften sich Feierfreudige in Zukunft einstellen. "Bei uns ist besonders, dass wir nicht nur Partys mit DJs veranstalten, sondern mit Stars arbeiten", so der Club-Betreiber.

Das "Yokos" werde Platz für 800 Gäste bieten und aus zwei Floors bestehen. "Die Einrichtung wird das Modernste vom Modernen", schwärmt Arabatzi. Sein Team habe er schon sicher: Es werde aus den Kolleg*innen bestehen, die vorher im "Pio" gearbeitet hätten.

Nach Corona-Schließung der "Frieda": Mega-Club "Yokos" soll alten Bamberger Glanz zurückholen

Seit 1992 habe er Veranstaltungen in diversen Hallen organisiert. "In der Tiefgarage am Maxplatz haben wir die größten Silvesterpartys gefeiert. Auch eine Party zum Jahreswechsel 2000 mit 8000 Besuchern war dabei", schildert der 46-Jährige. 2006 bis 2010 habe er in der Wallensteinpassage Bamberg die Disco "CM" geführt.

"2010 bis 2018 betrieben wir dann das "Pio" in Hallstadt - ein beliebter Laden in Oberfranken mit Platz für über 1000 Gäste. Hier haben sich Stars wie Sido, Samy Deluxe, Gestört aber Geil, Jan Delay und Mia Julia die Klinke in die Hand gegeben", erinnert sich der Club-Betreiber. Im Herbst 2022 soll in den Räumlichkeiten des "Pio" das "Vamos" mit einer großen Bühne und einigen Neuerungen eröffnen.

"2018 entschlossen wir uns nach 26 Jahren mal raus aus Bamberg zu gehen und eröffneten dann den Club 'Frieda' in Fürth." Wegen Corona habe Arabatzi den Club aber nicht länger als zwei Jahre halten. Jetzt bauen wir das nächste Projekt in Bamberg auf. Arabatzi erwartet, im "Yokos" einige Gäste aus der Vergangenheit wiederzutreffen. "Ich kenne aus der 'Pio'-Zeit noch viele Leute. Wir hatten schon drei Generationen zum Feiern bei uns. Zu uns kommen inzwischen die Kinder, deren Eltern bei uns feiern waren und sich dort kennengelernt haben."