Bamberg vor 44 Minuten

Feuer

Brand in Notaufnahme - Feuerwehr muss zu Klinikum Bamberg ausrücken

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Einsatz im Klinikum Bamberg ausgerückt. Grund dafür war ein Brand in der Notaufnahme, in einigen Räumen stand der Rauch.