Gewaltausbruch vor Geschäft in Bamberg



vor Mann ermahnt Masken-Verweigerer und wird Opfer einer brutalen Attacke



und wird Drei Polizisten werden bei Einsatz leicht verletzt

Attacke in Bamberg: Die Polizei wurde in der Nacht auf Mittwoch (25. August 2021) gegen 0.30 Uhr in die Austraße gerufen. Den Beamten war eine Schlägerei gemeldet worden, berichtet die Polizei. Auslöser für den Gewaltausbruch war eine Maßregelung im Snap N‘Snack Automatenimbiss in der Fischstraße. Ein 32-Jähriger hatte zwei Männer aufgefordert, eine Maske zu tragen. Hierbei schob er einen Mann aus dem Laden, daraufhin eskalierte die Gewalt.

Gewalt vor Bamberger Laden: Junge Männer traktieren Opfer mit Tritten

Vier Täter im Alter zwischen 19 und 20 Jahren brachten den 32-Jährigen zu Boden. Als er unten lag, wurde er mit Tritten traktiert.

Die Polizei nahm daraufhin die Angreifer fest. Dabei leistete einer von ihnen massiven Widerstand, so die Polizei. Drei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Alle Angreifer waren erheblich alkoholisiert und brachten es auf Werte zwischen 1,5 und 2,5 Promille.

Der 32-Jährige erlitt durch den Angriff vermutlich einen Nasenbeinbruch sowie eine Gehirnerschütterung. Nach der Attacke kümmerte sich ein Arzt um ihn. Die vier jungen Männer müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten.