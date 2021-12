In Bamberg hat es am Samstag (19. Dezember 2021) in einem Altenheim an der Nonnenbrücke gebrannt. Das Feuer brach im Keller des Gebäudes aus, berichtet die Feuerwehr Bamberg.

Als die Einsatzkräfte antrafen, seien bereits einige Teile des Gebäudes verraucht gewesen.

Brand in Bamberger Altenheim: Feuerwehr muss Menschen aus Gefahrenzone bringen

Der erste Schritt des Feuerwehreinsatzes war, die Bewohner*innen in Absprache mit dem Pflegepersonal aus dem verrauchten Gebäude in sicherere Bereiche zu bringen. Ein Atemschutztrupp fand dann im Keller die Ursache des Brandes im Heizungskeller, wo massiv Rauch entstand, heißt es. Ein technischer Defekt habe wohl das Feuer ausgelöst.

Per Überdruckbelüftung lenkten die Feuerwehrleute den Rauch aus dem Gebäude, ohne dass Wohnbereiche weiter beeinträchtigt wurden. Das Feuer konnte zeitig gelöscht werden, so die Einsatzkräfte.

Die Pflegeleitung habe im Anschluss klären müssen, inwieweit das Gebäude aufgrund der defekten Heizung noch bewohnbar ist. Insgesamt waren die Ständige Wache, die Löschgruppe 1 und 4, der Einsatzleitdienst, der Einsatzführungsdienst sowie Polizei und Rettungsdienst an dem Einsatz beteiligt.

Auch interessant: In Bamberg werden Corona-Testungen auch über Weihnachten und Silvester möglich sein. Welche Besuchsregelungen darüber hinaus in Seniorenheimen und in der Sozialstiftung Bamberg gelten, erfährst du in diesem Artikel.