Die Stadt Bamberg kann die Öffnung von Corona-Teststellen dank ausreichender Mitarbeiter*innen über Weihnachten und Silvester gewährleisten. Dies sei auch eine gute Nachricht im Hinblick auf Besuche von Angehörigen in Seniorenheimen, teilt Oberbürgermeister Ansreas Starke mit.

Die Stadt gibt die Zugangsregelungen bekannt.

Bamberg: Diese Besuchsregelungen gelten in Seniorenheimen und im Klinikum

Für Besucherinnen und Besucher in Seniorenpflegeeinrichtungen gilt die 3G-plus-Regel. Das bedeutet: Unabhängig vom Impfstatus ist ein negativer Test nötig. Möglich sind PCR-Tests, PoC-Antigen-Tests (kostenlose Bürgertests) oder Selbsttests vor Ort unter Aufsicht. Die Antigen-Testung darf maximal 24 Stunden, eine PCR-Testung höchstens 48 Stunden zurückliegen. Gleiches gilt für den Besuch in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung behinderter oder pflegebedürftiger Menschen und in vergleichbaren Einrichtungen.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Aktuell gilt noch ein Besuchsstopp am Klinikum Bamberg. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.sozialstiftung-bamberg.de. Ab dem 24.12.2021 und zunächst bis Neujahr dürfen die Patientinnen und Patienten wieder eine Besucherin oder einen Besucher definieren. Es gilt die 2G-plus-Regel (geimpft/genesen + Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist).

Besuche sind zu folgenden Zeiten möglich: 13 Uhr bis 14.30 Uhr und 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Besucherinnen und Besucher von Patientinnen und Patienten im Zweibettzimmer müssen sich entsprechend abstimmen. An den Feiertagen wird die Teststelle vor dem Klinikum am Bruderwald geöffnet sein, jeweils von 12.30 bis 15 Uhr.

Corona-Tests während der Feiertage

• Testzentrum am Sendelbach 15, 96050 Bamberg

Schnelltests:

24.12.2021 bis 26.12.2021 von 10 Uhr bis 14 Uhr

31.12.2021 und 1.1.2022 von 10 Uhr bis 14 Uhr

Eine vorherige Anmeldung unter www.schnelltest-bamberg.de ist nötig. Am 24.12.2021 und 31.12.2021 sind auch PCR-Tests möglich, an den Wochenenden und Feiertagen nicht. Achtung: PCR-Tests erfolgen nur nach Anweisung durch das Gesundheitsamt, bei positivem Selbst- oder Schnelltest oder bei roter Corona-WarnApp; außerdem für Schwangere und Stillende sowie Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen;

Ab dem 2.1.2022 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

• Corona Service Center am ZOB, Promenadenstraße 6a, 96047 Bamberg

Schnelltests:

24.12.2021 und 31.12.2021 von 9 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung unter www.schnelltest-bamberg.de ist nötig. Geschlossen am 25.12.2021, 26.12.2021, 1.1.2022 und 2.1.2022

• Sozialstiftung Bamberg, Bürgerteststelle, Buger Straße 80, 96049 Bamberg

Schnelltests:

24.12.2021 bis 26.12.2021 von 12.30 Uhr bis 15 Uhr

31.12.2021 und 1.1.2022 von 12.30 Uhr bis 15 Uhr

ansonsten regulär montags bis freitags von 7 Uhr bis 15.30 Uhr, ohne Anmeldung

• Bayerisches Rotes Kreuz, Paradiesweg 1, 96049 Bamberg

Schnelltests:

23.12.2021 von 19 Uhr bis 21 Uhr

24.12.2021 und 25.12.2021 von 8 Uhr bis 14 Uhr

26.12.2021 von 9 Uhr bis 11 Uhr und von 18 Uhr bis 20 Uhr

Eine vorherige Anmeldung unter test-bamberg.de ist notwendig, auch zu den regulären Testzeiten außerhalb der Feiertage.

• Bambados-Parkplatz, Malteser-Schnelltest-Bus, Pödeldorfer Str. 174, 96050 Bamberg

24.12.2021 von 10 Uhr bis 13 Uhr

25.12.2021 und 26.12.2021 von 10 bis 18 Uhr

31.12.2021 von 10 bis 13 Uhr

1.1.2022 von 10 bis 18 Uhr

Eine vorherige Anmeldung unter www.schnelltest-bamberg.de ist notwendig;

• Malteser Testzentrum, Moosstraße 69, 96050 Bamberg,

Schnelltests und kostenpflichtige PCR-Tests:

Geschlossen vom 23.12.2021 bis zum 26.12.2021, am 28.12.2021 sowie am 1.1.2022; Die Teststelle ist geöffnet am 27.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021 sowie 2.01.2022 von 9 Uhr bis 13 Uhr. Eine vorherige Anmeldung unter https://malteser_dioezese_bamberg.covidservicepoint.de/ ist notwendig.

• Weitere Teststellen:

- Rewe, Würzburger Straße 55, Heldsche Apotheken: Schnelltests ohne Anmeldung;

24.12.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr

- vor Karstadt, Heldsche Apotheken: Schnelltests ohne Anmeldung;

24.12.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr

- Bahnhof, Heldsche Apotheken: Schnelltests ohne Anmeldung;

24.12.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr

25.12.2021 und 26.12.2021 von 9 Uhr bis 15 Uhr

1.1.2022 von 13 Uhr bis 18 Uhr

- Tourist-Information, Geyerswörthstraße 5, 96047 Bamberg, Heldsche Apotheken: Schnelltests ohne und mit Anmeldung unter https://www.heldsche-apotheken.de/corona-testcenter/

24.12.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr

25.12.2021 und 26.12.2021 von 9 Uhr bis 15 Uhr

1.1.2022 von 13 Uhr bis 18 Uhr

- Pödeldorfer Straße 146, 96050 Bamberg; Mobar, Schnelltests:

24.12.2021 und 25.12.2021 von 8 Uhr bis 18 Uhr

31.12.2021 von 8 Uhr bis 17 Uhr

- Lange Straße 17, 96047 Bamberg, Shvab Medical; Schnelltests ohne Anmeldung:

24.12.2021, 25.12.2021 und 26.12.2021 von 10 Uhr bis 15 Uhr

31.12.2021 von 10 bis 18 Uhr

1.1.2022 geschlossen

- Untere Sandstraße 16, 96049 Bamberg, Moonshiner Testzentrum; Schnelltests:

24.12.2021 geschlossen

25.12.2021 und 26.12.2021 von 8 Uhr bis 22.30 Uhr

31.1.2021 von 8 Uhr bis 18 Uhr

1.1.2022 von 8 Uhr bis 18 Uhr

Eine Anmeldung unter www.moonshinertestzentrum.de ist erforderlich.

Anmerkung:

Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, Öffnungszeiten der einzelnen Anbieter können sich ändern. Die Daten sind auf dem Stand 16.12.2021 und werden auf der Internetseite der Stadt Bamberg regelmäßig aktualisiert. Dort ist auch eine grafische Übersicht zu den Testangeboten zu finden: www.stadt.bamberg.de/testmoeglichkeiten

Für alle Bürger:innen gibt es zudem die Möglichkeit, Teststellen mithilfe der Corona-Warn-App zu finden: CWA - Schnellteststellensuche (schnelltestportal.de)

Alle Anbieter von sogenannten Bürgertests (Schnelltests), die diese abrechnen wollen, müssen an die Corona-Warn-App angebunden sein.