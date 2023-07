Bamberg: Biber "saß in der Falle" - Wasserschutzpolizei bei Rettungsaktion im Einsatz

Wie die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich eine Tierrettungsaktion.

Einer aufmerksamen Hain-Spaziergängerin sei es zu verdanken, dass das Klima- und Umweltamt auf einen Biber aufmerksam wurde, der in die Schleuse 100 am Mühlwörth geraten war. Das Tier "saß in der Falle".

Biber-Rettung in Bamberg: Tier "wegen der hohen Mauern nicht mehr herausgekommen"

"Offenbar hatte sich das Tier dort ins Wasser gleiten lassen und war wegen der hohen Mauern nicht mehr aus der Schleuse herausgekommen", heißt es. Ramona Wolf vom Umweltamt und Jürgen Vollmer, der Biberbeauftragte von Stadt und Landkreis Bamberg, machten sich ein Bild vor Ort.

Vollmer identifizierte das Tier als einjährigen Jungbiber. Die Naturschützer informierten die Wasserschutzpolizei, sodass die Schleuse geöffnet werden und das Jungtier in den linken Regnitzarm entlassen werden konnte.