Seit einigen Monaten ist der "A.R.P. Portugiesische Volksgarten Gaustadt" auf der Suche nach einem Nachfolger. Aufgrund der großen Doppelbelastung für die Mitarbeiter, die ehrenamtlich dort arbeiten, soll jemand anderes den Biergarten weiterführen. Laut der zweiten Vorsitzenden, Ana Sousa, gab es schon Interessenten, doch diese sprangen kurz vor knapp ab, sodass die beliebte Wirtschaft schon bald komplett schließen könnte. Sousa berichtet gegenüber inFranken.de über die neusten Entwicklungen und bis wann ein Nachfolger gefunden werden soll.

Update vom 4. März 2023: "Haben es nicht für nötig gehalten": Bamberger Biergarten-Betreiber verzweifeln an Nachfolgersuche

Die Vorstandschaft des Vereins habe laut Sousa zwei direkte Interessenten für die Gastwirtschaft im Gespräch gehabt. "Der Erste hat sich bei uns gut verkauft. Doch nach den guten Gesprächen kam erstmal lange nichts von ihm", erklärt sie. Nach langem Warten und einigen Anfragen "kam einfach nichts mehr zurück". Ein Zweiter habe sich auch stark für den Biergarten interessiert. "Wir waren ständig im Austausch, haben extra eine Generalversammlung einberufen, in der er seine Pläne hätte vorstellen können". Doch auch dieser erschien nicht zur Versammlung. "Er hat sich bis heute weder dafür entschuldigt, noch gar gemeldet", so Sousa.

So fielen die beiden stärksten potenziellen Nachfolger weg. "Sie haben es anscheinend nicht für nötig gehalten, zu kommen oder sich zu melden", erklärt sie. Ihr zufolge sei es "sehr schade, da es immer mit sehr viel Aufwand verbunden ist, alles vorzubereiten." Nun wird noch bis Oktober weitergesucht. "Wenn sich bis dahin nichts ergibt, dann ist das voraussichtlich das Ende. Es tut im Herzen weh, so viele Jahre ins Vereinsheim und in den Biergarten gesteckt zu haben und dann sieht, wie alles den Bach heruntergeht", so Sousa weiter.

Sie wünscht sich, dass die Vorstandschaft entlastet wird. "Wir können alle nicht mehr. Seit zehn Jahren arbeiten alle hier ehrenamtlich, viele sind jetzt auch schon älter. Wir möchten das nicht mehr", erklärt sie. Auch sie sei schon über 60 Jahre alt. "Ich packe das einfach nicht mehr." Die zehn Vorstandsmitglieder mussten demnach am Wochenende stets ehrenamtlich aushelfen. "In der Küche stehen normale Hausfrauen, wir haben alle praktisch kein Privatleben mehr. Ich habe teilweise meine Enkelkinder gar nicht mehr gesehen."

"Ist eine Goldgrube": Verein gibt noch nicht auf - Volksgarten öffnet noch ein letztes Mal

Sousa hofft weiterhin auf einen neuen Nachfolger und erklärt, was für sie wichtig ist. "Wir möchten, dass die Traditionen beibehalten werden". So soll der Name beibehalten und auch einige portugiesische Spezialitäten sollen weiterhin angeboten werden. "Natürlich müssen nicht nur portugiesische Gerichte gemacht werden, aber die meisten Gäste kommen eben deswegen." Vor allem der Wein und die Fischspezialitäten seien sehr beliebt bei den Besuchern.

Es sei auch kein Problem "ab und zu mal eine Haxe oder sonstiges anzubieten. Aber es wäre wünschenswert, wenn einige Gerichte trotzdem auf der Karte bleiben", erklärt sie. Für potenzielle Nachfolger sei der Volksgarten "eine Goldgrube. Vor allen im Sommer ist immer alles voll." Für Sousa bleibt der Biergarten, der seit einiger Zeit geschlossen hat, ein Hotspot für Kunden. "Ich kann nur dazu raten, den Volksgarten zu übernehmen. Wenn es kund wird, dass er wieder geöffnet hat, ist er sofort packe voll", so die zweite Vorsitzende.

Trotz der vorübergehenden Schließung öffnet der Biergarten am Sonntag (9. Juli 2023) noch ein letztes Mal. "Da ist unser Schützenfest im Garten. Wir haben es unseren Gästen versprochen, dass wir es ausrichten." So werde es für das Fest Bratwurst und Steak geben. "Außerdem wird Kaffee und Kuchen angeboten. Natürlich wird es auch unseren beliebten portugiesischen Wein geben."

Erstmeldung am 4. März 2023: Keine Lösung innerhalb des Vereins - öffentlicher Aufruf soll Nachfolge sichern

Wie Ana Sousa sagt - die seit Jahren viel Herzblut in den Verein und die Gastronomie steckt - musste der Vorstand in der letzten Zeit immer wieder selbst in der Küche, am Grill oder bei der Bedienung aushelfen. Das ginge nun nicht mehr - die "Doppelbelastung" sei zu groß. Denn neben dem Verein haben alle Beteiligten einen Beruf und Familie. Seit Jahren habe man kein richtiges Wochenende mehr gehabt, erläutert die zweite Vorstandsvorsitzende des Clubs.

"So lange noch Geld da ist, dann können wir noch bis April aufmachen", erläutert Ana Sousa. Wenn bis dahin keine Lösung gefunden sei, müsse man den Verein vielleicht für immer schließen. Um das zu vermeiden, hat der Portugiesische Club nun sogar einen öffentlichen Aufruf gestartet, um eine Nachfolge zu finden. Denn wenn ein "neuer Vorstand übernimmt, dann geht es weiter."

Eines ist der Vereinsleitung aber wichtig. Wer auch immer das Ruder übernimmt, solle am Konzept einer portugiesischen Gastronomie festhalten. "Wir möchten, dass die Tradition weiter vorangeht und wir uns alle weiterhin im portugiesischen Verein, respektive dem portugiesischen Garten am Wochenende treffen und lecker essen können." Ob es eine neue Leitung oder ein neuer Pächter sein wird, der das übernimmt, soll sich bald zeigen. Noch ist der Aufruf frisch, dennoch ist Ana Sousa guter Dinge. "Interessenten gibt es noch keine. Vielleicht ergibt sich da etwas bis morgen, erste Anzeigen sind schon raus", meint sie. Man bleibe in allem positiv.