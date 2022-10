Bamberg: Escape-Room "CineRoom" soll bald eröffnen

In der Memmelsdorfer Straße 211 in Bamberg war früher eine Lasertag-Halle. Nach ihrer Schließung will der 27-jährige Marco Uzelino in wenigen Wochen mit "CineRoom" eine neue Escape-Room-Attraktion eröffnen. Das Konzept dreht sich um das Thema Kino.

"CineRooms" bieten bald Escape-Games in Bamberg an - Inhaber nennt Soft-Opening-Termin

Uzelino sei in der Vergangenheit Mitarbeiter bei "Finest Escape Bamberg" in der Luitpoldstraße gewesen. "Dort habe ich sehr viel von meinen Chefs lernen können und mir dann zum Ziel gesetzt, mein eigener Chef zu werden", erklärt er gegenüber inFranken.de. Auf einer 530 Quadratmeter großen Fläche entsteht jetzt eine Art Kinosaal, von dem aus vier Abenteuer in separaten Räumen erlebt werden können. Professionelle Bühnenbilder und Messebauer kümmerten sich um die Einrichtung.

Uzelino plane die Fertigstellung des ersten Raumes am Donnerstag (1. Dezember 2022), sodass dann ein Soft-Opening stattfinden könne. "Wir haben eine Deckenhöhe von etwa vier Metern und werden beispielsweise ein 'Alice im Wunderland' bauen. Hierbei entsteht die Illusion, dass man kleiner und größer wird", kündigt er an.

Zwei der Räume würden 100 Quadratmeter groß, einer 30. Die Geschichten dauerten eine Stunde, was dank der verschiedenen Hinweise in der Regel auch zu schaffen sei. Während man sich bei Escape-Games zumeist befreien muss, erfordert eine Geschichte, dass sich die Gäste vor einem Mörder verbarrikadieren. Die unterhaltsamen Spiele seien beispielsweise für Team-Events, Geburtstage oder Treffen mit Freunden geeignet.

Besuche aus ganz Deutschland erwartet - Inhaber will "immer mehr Leute begeistern"

Auch wenn es in Bamberg schon ein Escape-Angebot gibt, sieht Marco Uzelino großes Potenzial. Er erwartet vor allem für die 100-Quadratmeter-Räume Besucher aus ganz Deutschland. "Das Thema 'Escape-Rooms' wird immer größer. Viele Leute wissen noch gar nicht, was das ist. Durch mehr Anbieter in Bamberg wächst die Bekanntheit und wir können dadurch hoffentlich immer mehr Leute dafür begeistern. Die meisten, die es spielen, bleiben dabei. Es kann aus eigener Erfahrung sehr süchtig machen."

Die Strullendorfer MaRoJa Escape GmbH hat auch Outdoor-Angebote im Programm. Sie tragen die Namen "Monster in the City", "Blackout", "Operation Mindfall" und "Das magische Portal" und sind bereits buchbar.

