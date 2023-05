Bamberg: Bayerns beste Azubis in Berlin ausgezeichnet - zwei Bamberger dabei

Die bundesbesten IHK-Azubis sind in Berlin durch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) offiziell und nach über zweijähriger Coronapause wieder im Rahmen einer feierlichen Gala geehrt worden. Wie die IHK für Oberfranken Bayreuth erklärt, hatten die Super-Azubis in ihren Abschlussprüfungen im vergangenen Jahr bei den Industrie- und Handelskammern die höchsten Punktzahlen in ihren Berufen erreicht und sich damit unter knapp 300.000 Prüfungsteilnehmern durchgesetzt. Dieses Jahr konnten sich fünf Azubis aus Oberfranken über den Preis als Bundesbeste und einen Abend mit Moderator Thore Schölermann freuen.

An der Preisverleihung nahmen rund 900 Gäste teil - neben Eltern und Angehörigen der Besten auch Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Bundestagsabgeordnete sowie Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammern. Moderator Thore Schölermann führte mit Schwung durch die Veranstaltung, die live im Internet übertragen wurde. Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gratulierten den Preisträgerinnen und Preisträgern und überreichten Pokale und Urkunden.

Insgesamt gab es im Jahrgang 2022 in 208 Ausbildungsberufen 216 Bundesbeste. Fünfmal erreichten zwei Beste im gleichen Ausbildungsberuf exakt die gleiche Punktzahl in ihren Abschlussprüfungen. Das Bundesland mit den meisten Besten (44) ist Bayern. Es folgen Nordrhein-Westfalen mit 41 und Baden-Württemberg mit 33 Besten.

Zu den deutschlandweit besten Azubis gehören auch fünf ausgelernte Nachwuchskräfte aus Oberfranken. "Wieder einmal wird deutlich, dass in Oberfranken Ausbildung auf Top-Niveau betrieben wird. Das ist eine Spitzenleistung von Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben in der Region", so Dr. Michael Waasner, Präsident der IHK für Oberfranken Bayreuth, der den Bundesbesten seine besondere Anerkennung aussprach.

Die Bundesbesten 2022 aus Oberfranken sind: