Bamberg: Bau der neuen Franz-Fischer-Brücke - Baustelle wird ab Dienstag eingerichtet

Wie die Stadt Bamberg erklärt, rückt der Baubeginn für die neue Franz-Fischer-Brücke in Bug näher. Damit es am 10. Mai 2023 losgehen kann, wird am Dienstag, 2. Mai, die erste Baustelleneinrichtungsfläche belegt.

Dies betrifft den öffentlichen Parkplatz und die Stellplätze entlang der Hans-Schmitt-Straße. Es gilt dort ein absolutes Halteverbot.

Die Zufahrt zu den Altglascontainern ist gewährleistet.