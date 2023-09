Bamberg Baskets senden Hilferuf für Hinterbliebene

Ex-Spieler Dennis Kramer bei tragischem Unfall gestorben

bei "Durch und durch ein Familienmensch": Zwei Söhne hinterlassen

"Schock sitzt noch immer tief": Trauer um 31-Jährigen

Am 27. August 2023 erreichte die Bamberg Baskets eine schlimme Nachricht: Dennis Kramer, der 2014 in Bamberg und Baunach seine Profikarriere als Basketballer begonnen hatte, starb bei einem tragischen Autounfall mit nur 31 Jahren. Die Trauer um den gebürtigen Kölner ist noch immer groß. Nun hat ein Team-Manager des Vereins eine Kampagne für Kramers Hinterbliebene gestartet. Der Sportler hinterlässt demnach unter anderem "zwei junge Söhne".

"Bitte helft mit": Familie muss nach Tod von Basketballer Dennis Kramer finanziell kämpfen - Bamberg Baskets mit Aufruf

"Bitte helft mit", heißt es in dem Aufruf der Bamberg Baskets in den sozialen Medien. "Fassungslos machte uns vor knapp zwei Wochen die Nachricht vom Tod von Dennis Kramer. Im Alter von nur 31 Jahren ist der Basketballer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen", schreibt der Verein.

Der Schock sitze "innerhalb der Familie, des Freundeskreises und in der deutschen Basketball-Welt noch immer tief", heißt es im Text zur Spendenkampagne, die ihr hier findet, wenn ihr euch beteiligen möchtet. "Auch wenn Dennis durch den Basketball bekannt wurde, steckte hinter dem humorvollen Center so viel mehr als nur der kämpferische, leidenschaftliche Basketballer", so der emotionale Nachruf.

"Er war durch und durch ein Familienmensch – mit großem Herzen, ein großartiger Freund und zu jederzeit für einen Spaß zu haben. Dennis hinterlässt seine zwei jungen Söhne Jackson und Chase – diese Spendenaktion soll ihnen und der hinterbliebenen Familie in dieser schweren Zeit ein wenig Abhilfe schaffen und den Weg zu einer finanziell sicheren Zukunft ebnen", schreibt der Verfasser und dankt "von Herzen für jede Spende und die aufrichtige Anteilnahme". Bis Freitagnachmittag (8. September 2023, Stand: 15 Uhr) hatten bereits über 300 Menschen fast 8000 Euro gespendet. Weitere Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.