Am Freitag, den 30.09.2022, wird Bamberg wieder zu "Punkberg“ – denn die dritte Ausgabe von dem "Bamberger Festivals"-Verein "Revolution Fest" steht vor der Tür.

Nach einigen Änderungen im Line-Up können sich die Besuchenden jetzt ab 19:00 Uhr auf einen Abend mit "Bring Back Barbara" (Coburg/Bamberg), "Kein Gerede" (Waischenfeld (Landkreis Bayreuth)), "Noihaus" (Neuhaus-Schierschnitz (Landkreis Sonneberg)), "Endlich Schlechte Musik" (Erlangen/Nürnberg), "Outsiders Joy" (Köln) und "Chefdenker" (Köln) freuen.

Eingeleitet wird der Abend um 18 Uhr mit einem Vortrag. Geralf Pochop ist selbst in der DDR geboren und redet für die Teilnehmenden über das Thema „Untergrund war Strategie – Punk in der DDR“.

Der Zeitplan:

Ab 17:00 Uhr Einlass

Ab 18:00 Uhr Vortrag Geralf Pochop

19:00 – 19:40 Uhr Bring Back Barbara

20:00 – 20:30 Uhr Noihaus

20:50 – 21:20 Uhr Kein Gerede

21:40 – 22:30 Uhr Outsiders Joy

22:50 – 23:50 Uhr Endlich Schlechte Musik

00:10 – 01:30 Uhr Chefdenker

Der "Bamberger Festivals"-Verein freut sich darauf, seine Gäste in den Haas-Sälen mitten in der Bamberger Sandstraße begrüßen zu dürfen und mit ihnen bis tief in die Nacht ausgelassen zu feiern und zu pogen. Tickets dafür gibt es unter bambergerfestivals.de. Für das Festival inklusive Vortrag kosten die Karten 17 Euro, wer nur die Bands hören will, zahlt 22 Euro. An der Abendkasse sind die Tickets laut Verein teurer.

Gefördert wird das Festival durch die Kulturförderung der Stadt Bamberg, Demokratie leben und Thomann. Außerdem unterstützt die Bamberger Brauerei Kaiserdom alle Veranstaltungen des "Bamberger Festivals"-Verein.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und dem Line-Up finden Sie auf den Social-Media-Kanälen sowie der Website des "Bamberger Festivals"-Vereins https://www.bambergerfestivals.de.