Wichtige Information für alle Pendler, die am Mittwochmorgen (8. Februar 2023) auf den Zug angewiesen sind: Für die Strecke zwischen Bamberg und dem Nürnberger Hauptbahnhof hatte die Deutsche Bahn zunächst gemeldet, dass es am Morgen zu Beeinträchtigungen kommen könnte. Mittlerweile gibt es aber ein Update zur Lage - und gute Nachrichten für ÖPNV-Nutzer.

Weil im Raum Erlangen eine Weiche repariert werden musste, hatte dies zumindest kurzfristig auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Bamberg: Zwischen der Domstadt und Nürnberg könne es zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Ebenso auf der Strecke zwischen Forchheim und Erlangen in Richtung Nürnberg. Nun gab die Bahn aber bekannt, dass die Reparatur an den Gleisen abgeschlossen sei. Der Bahnverkehr normalisiere sich nun wieder und es sei auch mit keinen weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild