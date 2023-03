Am Freitagnachmittag kam es im Bereich Pödeldorfer Straße/Armeestraße in Bamberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer fuhr aus Richtung Pödeldorf stadteinwärts und wollte an der Kreuzung nach links in die Armeestraße abbiegen. Hier musste er zunächst an der roten Ampel anhalten. Zeitgleich wollten zwei 58- und 57-jährige Fußgängerinnen an der gegenüberliegenden Fußgängerampel die Armeestraßen in Richtung Hauptsmoorwald überqueren.

Bei Grün auf die Straße gelaufen und von Auto erfasst

Sie betraten bei Grünlicht die Straße und wurden von dem abbiegenden Autofahrer übersehen, sodass beide Frauen vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurden.

Sowohl Polizei als auch Rettungsdienst und Notarzt waren an der Unfallstelle vor Ort. Für den Zeitraum der ärztlichen Versorgung und der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Beide Frauen wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Vorschaubild: © Wolfgang Filser/colourbox.de (Symbolbild)