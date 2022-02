Wer es bunt mag, der kann sich den Eintrittspreis in das Diözesanmuseum am Faschingsdienstag, 1. März, sparen. Wie das Erzbischöfliches Ordinariat erklärt, darf man am Aktionstag mit Maske und Kostüm kostenlos ins Diözesanmuseum.

Die Kleidung des Pestdoktors Charles de L’Orme inspirierte einst im 17. Jahrhundert zu einer Figur in der Commedia dell´arte, seitdem wird das Kostüm gerne im venezianischen Karneval getragen. Zu welchem Kostüm Corona und die FFP2-Maske inspiriert, wird sich zeigen. Kombiniert mit einer FFP2-Maske, führt jede Verkleidung am Faschingsdienstag zu freiem Eintritt.

Ab sofort können Interessierte das Bamberger Diözesanmuseum und den Bamberger Dom wieder in den öffentlichen Führungen freitags, samstags und sonntags entdecken.

Weitere Informationen unter www.dioezesanmuseum-bamberg.de