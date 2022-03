Bamberg vor 1 Stunde

Restausbau

Abschließende Bauarbeiten in der Villachstraße beginnen am Montag

In der Villachstraße Bamberg beginnen am Montag, 21. März, die abschließenden Bauarbeiten. Dabei wird die Straße in den restlichen Abschnitten regelkonform gestaltet. Verkehrsteilnehmende müssen sich auf eine Vollsperrung einstellen.