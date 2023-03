B22 in Bamberg: Dauer-Baustelle soll endlich abgeschlossen werden - Behörde nennt Termin

B22 in Bamberg: Seit 2020 läuft die Hainbrücken-Sanierung auf dem Münchner Ring

Eigentlich sollte der Verkehr auf dem Münchner Ring in Bamberg schon seit Monaten wieder flüssig laufen. Vor über zwei Jahren, am 14. September 2020, hatte das Staatliche Bauamt Bamberg mit der Sanierung der Hainbrücke begonnen - schon damals sorgte die Dauer für Aufregung. Die Kosten der Arbeiten sollten bei 3,8 Millionen Euro liegen, abgeschlossen sollte die Sanierung bis August 2022 sein. Doch noch immer ist der Verkehr hier eingeschränkt, Staus und stockendes Tempo begleiten viele Pendler und Pendlerinnen Tag für Tag. Doch es ist endlich Besserung in Sicht, wie die Behörde auf Anfrage von inFranken.de erklärt.

Dauerbaustelle auf dem Münchner Ring: Diese Arbeiten stehen noch an

Was passiert überhaupt aktuell auf der Hainbrücke? "Im Rahmen der Maßnahme werden die Abdichtung, Kappen und Geländer erneuert, eine statische Ertüchtigung der 228 m langen Brücke durchgeführt und der innenliegende Hohlkasten instandgesetzt", informiert eine Sprecherin des Staatlichen Bauamts Bamberg. Derzeit werde "an der Fahrbahn in Fahrtrichtung stadteinwärts gearbeitet", erläutert sie.

Als nächster Arbeitsschritt stehe dann "der Einbau der Regenwasserbehandlungsanlage an", heißt es. "Diese Anlage sammelt und filtert das Regenwasser, das auf der Brücke anfällt", so die Sprecherin. "Weiterhin wird noch die Asphaltdeckschicht eingebaut, Schutzplanken werden errichtet und das Oberflächenschutzsystem an der Unterseite der Brücke wird vervollständigt."

Gegen Ende der Maßnahme stehe noch "der Rückbau von bauzeitlichen Provisorien, der Baustelleneinrichtung -zum Beispiel der Baucontainer - und der Verkehrssicherung" an. Bereits fertiggestellt sei der "kathodische Korrosionsschutz im Inneren des Brückenhohlkastens", heißt es aus der Behörde.

Neuer Fertigstellungstermin geplant: Behörde nennt Ende der Sanierung in Bamberg - Kosten fast verdoppelt

Die Kosten der Sanierung haben sich indes - im Vergleich zur Anfangsplanung - nahezu verdoppelt. 2020 hatte das Staatliche Bauamt Bamberg informiert, dass diese bei circa 3,8 Millionen Euro lägen. Nun gibt es neue Zahlen: "Die Kosten der Maßnahme liegen bei circa 6 Millionen Euro. Da die Brücke im Streckenverlauf der Bundesstraße B22 liegt, werden die Kosten vom Bund übernommen", erklärt die Behörde.

Auch der Termin zur Beendigung des Projekts hatte sich verschoben - ursprünglich war hier August 2022 angesetzt. "Nach aktuellem Stand werden die Arbeiten im August 2023 fertiggestellt", so die Behördensprecherin weiter.

Bis zu diesem Zeitpunkt sei auch weiterhin mit Verkehrseinschränkungen wie Spursperrungen auf dem Münchner Ring in Bambergzu rechnen. "Der Verkehr auf der Brücke und der Bundesstraße 22 wurde und wird während der ganzen Bauzeit aufrechterhalten", so die Sprecherin abschließend.