In Bamberg waren mehrere Jugendliche auf Diebestour. Am Montagnachmittag (07. Juni 2021) wurde erst eine 15-Jährige in einer Drogerie in der Franz-Ludwig-Straße dabei erwischt, wie sie Kosmetik in ihrer Jackentasche verschwinden ließ und den Laden verlassen wollte. Anschließend wurde ebenfalls in der Franz-Ludwig-Straße eine 16-Jährige dabei beobachtet, wie sie die Etiketten von Modeschmuck im Wert von 70 Euro entfernte.

An der Kasse bezahlte sie dann anderen Waren. Bevor sie allerdings das Geschäft verlassen konnte, sprach sie ein Mitarbeiter an. Gegen 15.00 Uhr wurden dann zwei 17-Jährige dabei erwischt, wie sie ebenfalls Schmuck aus einem Laden in Bamberg schmuggeln wollten. Als sie angesprochen wurden, wollte einer von beiden flüchten. Allerdings konnte ein Angestellter des Geschäftes beide festhalten.

Kosmetik, Lebensmittel, Alkohol: Jugendliche auf Diebestour in Bamberg

Einen Rucksack stopfte dann am Montagabend gegen 18.00 Uhr ein ebenfalls 17-Jähriger in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße mit Haushaltsartikeln und Lebensmitteln voll. Auch er wollte den Laden verlassen, ohne zu bezahlen.

Ein Angestellter konnte ihn aufhalten. Unterdessen versuchte ein 26-Jähriger in einem Supermarkt an der Promenade einen Ouzo und Lebensmittel an der Kasse vorbeizuschleusen, so die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einer Pressemitteilung am Dienstag (08. Juni 2021).