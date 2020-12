Mitte Mai hatte ein Einbruch am Bamberger Kaiser-Heinrich-Gymnasium, bei dem Abituraufgaben gestohlen worden waren, für bundesweites Aufsehen gesorgt. In ganz Bayern mussten deshalb die Ersatzprüfungen verwendet werden. Ende Juli konnte die Polizei dann drei Schüler als Tatverdächtige ermitteln. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, wobei die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicherstellten.