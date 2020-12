Am Donnerstagnachmittag (24. Dezember 2020) ist es zu einem Angriff im Lidl in Burgebrach im Landkreis Bamberg gekommen. Eine 48-jährige Frau ging dabei eine 60-Jährige an. Zuerst schlug die 48-Jährige die ältere Frau mit der flachen Hand ins Gesicht und würgte sie anschließend.

Weiterhin beleidigte und bedrohte sie die 60-Jährige auf Russisch. Die 60-jährige Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei er Polizei Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.