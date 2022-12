A73 bei Buttenheim: Unfall fordert zwei Verletzte - "viel zu schnell in die Kurve"

Unfall auf A73 bei Buttenheim: Am Freitagvormittag (23. Dezember 2022) wollte ein 81-jähriger Mann mit seinem Peugeot an der Anschlussstelle Buttenheim von der A73 in Richtung Feucht ausfahren. Hierbei fuhr der Senior "viel zu schnell in die Kurve", berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Samstag.

Demnach wurde das Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links aus der Kurve getragen. Das Auto durchquerte den Grünbereich und die Fahrbahn des Einfahrtsastes und krachte letztendlich gegen die Außenschutzplanke.

Der Unfallverursacher und seine 83-jährige Beifahrerin mussten mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Bamberg auf rund 15.000 Euro geschätzt.