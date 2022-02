A73 bei Bamberg wird weiter saniert: Bauarbeiten auf zehn Kilometern Länge

wird weiter saniert: Autobahn wird zwischen Anschlussstellen Memmelsdorf und Hirschaid erneuert

wird zwischen erneuert Beginn: Freitag (4. März 2022) ; voraussichtliches Baustellenende: Ende November

; voraussichtliches Baustellenende: Sanierung erfordert zeitweilige Sperrungen auf der A73 - zehn Millionen Euro Gesamtkosten

Auf der A73 nahe Bamberg gehen die im vergangenen Jahr begonnenen Bauarbeiten ab dieser Woche weiter. Ab Freitag (4. März 2022) werden die Sanierungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Memmelsdorf und Hirschaid fortgesetzt. Das teilt die Außenstelle Bayreuth der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes mit. Die in diesem Jahr stattfindenden Arbeiten teilen sich demnach in zwei Bauphasen auf. 2021 war die A73-Ausfahrt Bamberg-Süd über etliche Wochen komplett gesperrt.

A73 wird erneuert: Bauarbeiten zwischen Memmelsdorf und Hirschaid gehen weiter

Die erste Bauphase zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid dauert bis voraussichtlich Mitte Mai 2022 an. Die zweite Bauphase zwischen den Anschlussstellen Memmelsdorf und Bamberg-Süd erstreckt sich bis voraussichtlich Ende November 2022.

"Die Sanierungsarbeiten umfassen die Erneuerung der oberen Deckschichten beider Fahrbahnen, die Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme im Mittelstreifen und die Sanierung der Brückenpfeiler", erklärt der Autobahnbetreiber. Die Bauarbeiten seien an dem rund zehn Kilometer langen Autobahnabschnitt, der Ende der achtziger Jahre fertiggestellt worden sei, "dringend notwendig".

Die erste Bauphase auf der A73 erstreckt sich auf einer Länge von sechs Kilometern zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid. "Die Arbeiten werden jeweils halbseitig auf beiden Fahrbahnen in vier Arbeitsphasen durchgeführt, wovon bereits zwei Arbeitsphasen im Jahr 2021 umgesetzt wurden", berichtet die Autobahn GmbH des Bundes.

Bauarbeiten auf A73: Sanierung erfordert zeitweilige Sperrungen auf der Autobahn

Die zweite Bauphase erstreckt sich auf einer Länge von vier Kilometern zwischen den Anschlussstellen Memmelsdorf und Bamberg-Süd. Die Arbeiten werden analog zur ersten Bauphase jeweils halbseitig auf beiden Fahrbahnen in vier Arbeitsphasen durchgeführt.

Die Verkehrsführung beider Bauphasen wird durchgehend mit jeweils zwei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen aufrechterhalten. "Die in den Baubereichen liegenden Anschlussstellen werden grundsätzlich geöffnet sein und nur für kurze Zeit während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in deren unmittelbaren Bereich gesperrt", kündigt der Autobahnbetreiber an.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich laut offiziellen Angaben auf rund zehn Millionen Euro. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.