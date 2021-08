Ein 87-jähriger Senior ist am Donnerstagnachmittag (12. August 2021) gegen 13.50 Uhr auf der A73 von Bamberg in Richtung Coburg gefahren. In der verengten Baustelle bei Breitengüßbach-Süd fuhr der Mann mit seinem Wagen auf der rechten Fahrspur. Plötzlich wurde er von einem schwarzen Auto - eventuell ein VW - überholt.

Hierbei geriet das unbekannte Fahrzeug zu weit auf den rechten Fahrstreifen und drängte den 87-Jährigen mit seinem Auto nach rechts in die Baustellenbegrenzung. Am Wagen des Seniors entstand an der Beifahrerseite ein Schaden von etwa 2500 Euro. Zudem wurden noch fünf Warnbaken beschädigt. Da der unfallverursachende Fahrer nicht mit angehalten hat und weiterfuhr, erbittet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg Hinweise zu diesem Fahrzeug unter der Telefonnummer 0951/9129-510.