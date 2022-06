Bamberg vor 25 Minuten

Autobahnsperrung

Nächtliche Sperrungen auf der A73 bei Bamberg am Wochenende

Am kommenden Wochenende wird die Anschlussstelle Bamberg-Süd der A73 in Richtung Nürnberg gesperrt. Grund hierfür ist der Abbau der Verkehrsführung nach Teilsanierung in einem anderen Abschnitt. Was Autofahrer wissen und beachten müssen.