Zu zwei Verkehrsunfällen ist am Mittwoch (17.) und am Donnerstag (18. August 2022) auf der A73 bei Bamberg gekommen.

Am Mittwochabend missachtete eine 75-jährige Autofahrerin das Stoppschild an der Anschlussstelle Bamberg-Ost im Zufahrtsbereich zur Baustelle auf der A73 in Richtung Norden. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg. Beim Einfahren auf die Hauptfahrbahn streifte sie seitlich einen vorfahrtsberechtigten Lkw. Von diesem ist nichts weiter bekannt. Vermutlich hat der Fahrer den Vorfall gar nicht bemerkt.

Unfälle an der A73: Seniorinnen missachten Stoppschild

Obwohl an ihrem Auto ein Schaden von rund 2000 Euro entstand, meldete die 75-Jährige den Unfall erst am folgenden Nachmittag telefonisch bei der Autobahnpolizei. Gegen die Seniorin wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Autobahnpolizei bittet zu diesem Unfall unter Telefonnummer 0951/9129-510 um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagabend missachtete eine 69-jährige Autofahrerin ebenfalls an derselben Stelle das Stoppschild. Auch sie streifte beim Einfahren in die Hauptfahrbahn seitlich einen vorfahrtsberechtigten Sattelzug. Der Sachschaden beträgt hier rund 4000 Euro.

