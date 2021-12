Eltmann vor 53 Minuten

Verkehrsunfall

Auto schleudert auf der A70 mit hoher Geschwindigkeit in Mittelschutzplanke - 55-Jährige schwer verletzt

Am Montagnachmittag (13.12.2021) kam es auf der A70 in Richtung Bamberg auf Höhe Eltmann zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige übersah beim Einfahren auf die Autobahn ein anderes Auto. Die Fahrzeuge krachten ineinander und das Auto der 55-Jährigen schleuderte in die Mittelschutzplanke.