Ein Metallgitter hat am Dienstagmorgen (17. Januar) zu einem Verkehrsunfall auf der A70 in Richtung Schweinfurt geführt.

Das Gitter löste sich plötzlich vom Anhänger eines Kleintransporters, fiel auf die Fahrbahn und schlug schließlich gegen die Fahrzeugfront eines Sattelzuges, beschreibt die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg den Unfallhergang.

Metallgitter prallt gegen Sattelzug - Verursacher fährt einfach weiter

Der 54-jährige Fahrer des Sattelzuges konnte nicht rechtzeitig auf die Gefahr reagieren. Nach dem Unfall hielt er am Seitenstreifen an und räumte das Metallgitter von der Autobahn. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ob der Fahrer des Kleintransporters den Verkehrsunfall mitbekommen hat, ist bislang unklar. Er fuhr nach dem Verlust des Metallgitters einfach weiter. Zeugenaussagen nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-510 entgegen.

Vorschaubild: © andreas160578/Pixabay.com (Symbolbild)