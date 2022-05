9-Euro-Ticket in Bamberg ab Montag (23. Mai 2022) erhältlich

Wie die Stadtwerke Bamberg ankündigen, startet der Vorverkauf für das 9-Euro-Monatsticket am Montag (23. Mai 2022). Als Bestandteil des Energie-Entlastungspakets der Bundesregierung soll es sowohl der Stammkundschaft zugutekommen, als auch Menschen, die den ÖPNV bisher nicht oder nur gelegentlich genutzt haben. Einen umfangreichen Artikel zum Konzept findest du hier.

9-Euro-Ticket ab 23. Mai in Bamberg erhältlich - was für Abos gilt

Das 9-Euro-Ticket gilt für die Monate Juni, Juli und August 2022 für jeweils 9 Euro. Mit ihm kann eine Person ganztägig ohne zeitliche Einschränkungen den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen, der Fernverkehr (zum Beispiel IC, ICE, EC) ist ausgeschlossen. Das Ticket ist nicht übertragbar. Laut den Stadtwerken lohnt sich der Kauf des 9-Euro-Tickets in vielen Fällen bereits bei einer beziehungsweise wenigen Fahrten pro Monat.

Erhältlich ist es über die VGN App "Fahrplan und Tickets" sowie die App "DB Navigator". Persönlich bieten es die Stadtwerke in ihrem Servicezentrum im Rathaus am ZOB sowie in den Bussen an. Fahrgäste, die bereits Tickets für den Zeitraum Juni, Juli und August besitzen, brauchen sich nicht weiter zu kümmern. Sie profitieren automatisch, versichern die Bamberger Stadtwerke. Alle VGN-Abokarten, Semestertickets für Studierende und 365-Euro-Tickets für Schüler*innen gelten vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 deutschlandweit und rund um die Uhr in allen Verkehrsmitteln des Nahverkehrs. Es wird also kein zusätzlicher Fahrschein benötigt.

Zeitlich beschränkte 9-Uhr-Abos, wie zum Beispiel das Abo der Bamberger Einkaufskarte, gelten während des Aktionszeitraums ohne zeitliche Einschränkung rund um die Uhr, fügen die Stadtwerke hinzu. Die Mitnahmeregelung beim JahresAbo Plus beziehungsweise FirmenAbo Plus bleibt bestehen, gilt aber nur im bisherigen Gültigkeitsraum. Darüber hinaus müssen Stammkund*innen im Aktionszeitraum nur 9 Euro pro Monat für ihr Abo zahlen. Wer im Voraus bezahlt hat, soll sich bis spätestens Ende August an die jeweilige Verkaufsstelle wenden und bekommt den Betrag auf Antrag anteilig erstattet.

Bei VGN-Abo-Abschluss fallen für Juni-August nur 9 Euro an

Wer jetzt ein VGN-Abo abschließt, zahlt für die Monate Juni bis August ebenfalls nur 9 Euro. VGN-Abos sind grundsätzlich jederzeit zum Monatsende kündbar. Die Stadtwerke weisen jedoch darauf hin, dass die regulären Wochen- und Monatsfahrkarten im VGN laut Bundesregierung nicht weiter gültig sind. Fahrgäste kaufen stattdessen das 9-Euro-Ticket.