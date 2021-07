Bamberg hat viele besondere Ecken, neben den sehr bekannten Highlights

Neben schönen Plätzen in der Natur gibt es hier aber auch ein großes kulturelles Angebot

gibt es hier aber auch inFranken.de verrät dir 10 geheime, sehenswerte Orte inmitten der Frankenmetropole

In Bamberg gibt es überall kleine süße, teils unbekannte Plätze. Wir verraten dir, wo du diese findest.

Bamberg von seinen schönsten Seiten entdecken

Und damit sind nicht unbedingt die Touristen-Hotspots wie Klein-Venedig oder die Altenburg gemeint.

inFranken.de hat für dich die schönsten Orte der Stadt zusammengestellt.

In unserer Top 10 stellen wir dir Plätze vor, die vielleicht auch für den einen oder anderen alteingesessenen Bamberger noch neu sind. Entdecke mit uns die Stadt noch mal von einem ganz anderen Blickwinkel.

1. Garten des Klosters St. Michael

Das Kloster St. Michael in Bamberg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Doch was im Frühling und Sommer besonders schön ist und gerade für diejenigen geeignet ist, die nicht die größten Fans von Klosterführungen sind, ist die Außenanlage.

Das Kloster ist auf dem Michaelsberg gelegen umgeben von einem großen Garten mit Weinreben. Hier kann man den Abend perfekt mit einem Picknick oder vielleicht auch einem Gläschen Wein ausklingen lassen und hat dabei einen wunderschönen Blick über die Stadt. Du solltest allerdings darauf achten, nur auf den Parkbänken Platz zu nehmen, da der Aufenthalt auf den Grünflächen untersagt ist.

Adresse: Michaelsberg 10 f, 96049 Bamberg

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

2. Internationales Künstlerhaus Villa Concordia

Die Villa Concordia ist perfekt für alle Kunstliebhaber geeignet. In dem Künstlerhaus bekommen 12 internationale Stipendiaten, die vom Freistaat Bayern ausgewählt werden, fünf bis elf Monate lang die Möglichkeit, sich vollumfänglich auf ihre Kunst zu konzentrieren.

In dieser Zeit leben und arbeiten die Künstler, die aus den Sparten bildende Kunst, Musik und Literatur kommen, in der schönen Villa direkt an der Regnitz und haben Zeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ihre Projekte werden unter normalen Umständen bei bis zu 80 Veranstaltungen im Jahr ausgestellt. Vorbeischauen lohnt sich!

Adresse: Concordiastraße 28, 96049 Bamberg

Concordiastraße 28, 96049 Bamberg Telefonnummer: 0951 955 010

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

3. Spezialkeller

Den wohl schönsten Blick der Stadt hat man auf dem Spezikeller, wie die Bamberger ihn liebevoll nennen. Sie erreichen ihn entweder mit dem Auto oder nach einem etwa 20 Minuten langen (steilen) Spaziergang von der Oberen Brücke aus.

Über den Dächern der Stadt lässt sich der Abend mit fränkischen Traditionsgerichten wie Schäuferla und einem kühlen Bier der Spezial Brauerei besonders schön ausklingen.

Adresse: Sternwartstraße 8, 96049 Bamberg

Sternwartstraße 8, 96049 Bamberg Telefonnummer: 0951 548 87

0951 548 87 Öffnungszeiten:

Montag: Ruhetag

Dienstag bis Donnerstag: 15 bis 22 Uhr (Küche bis 20:30 Uhr)

Freitag: 15 bis 23 Uhr (Küche bis 21 Uhr)

Samstag: 14 bis 23 Uhr (Küche bis 21 Uhr)

Sonntag: 10:30 bis 16 Uhr (Küche bis 14:30 Uhr)

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

4. Das Lavendellabyrinth

Hinter der Klinik St. Getreu befindet sich an einem Hang das wunderschöne Lavendellabyrinth. Hier kannst du ganz entspannt durchwandern oder sich mit einer Decke auf die Wiese legen, den betörenden Duft der Blumen genießen und dabei ein gutes Buch lesen.

Das Labyrinth ist Teil des fünf Kilometer langen Schöpfungswegs. Falls du also doch eher Lust auf eine Aktivität hast, kannst du der dort stehenden Beschilderung folgen und einen kleinen Spaziergang durch das Berggebiet der Stadt machen.

Adresse: Kreuzung Frutolfstraße/Ottobrunnen, 96049 Bamberg

5. Eine Führung mit den Bamberger Nachtwächtern

Bei diesem Punkt handelt es sich zwar nicht unbedingt um einen Ort, aber eine Führung mit den Bamberger Nachtwächtern ist so ein tolles Erlebnis, das wir hier mal ein Auge zudrücken wollen.

Bei dieser Stadtführung ist der Fremdenführer im traditionellen Nachtwächtergewand gekleidet und erzählt den Gästen spannende Geschichten und Legenden der Stadt und seiner Bewohner im Laternenschein. Der Schwerpunkt liegt hier vor allem bei dem Leben in Bamberg vor 200 Jahren. Tauche ein in die Historie der Stadt ein und genieße die Ruhe der Nacht. Um vorherige Anmeldung, beispielsweise durch den Kauf einer Karte oder per Telefon, wird dringend gebeten.

Treffpunkt: Tourist-Information (Geyerswörthstraße 5, 96049 Bamberg)

Tourist-Information (Geyerswörthstraße 5, 96049 Bamberg) Telefonnummer: 0951 189 251 8 und 0178 426 500 4

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

6. Botanischer Garten im Hain

Wer auf der Suche nach Naherholung ist, der sollte sich auf keinen Fall den Botanischen Garten in Bambergs Stadtpark, dem Hain, entgehen lassen. Der Garten ist das perfekte Ausflugsziel für die warme Jahreszeit.

Er liegt in direkter Nähe zum Rechten Arm der Regnitz und ist somit ein schöner Ort zur Verschnaufpause nach einem Spaziergang. Neben den prachtvoll angelegten Beeten gibt es hier viele Infotafeln mit interessanten Hintergrundinformationen zu den einzelnen Pflanzen. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der große Teich mit den umliegenden Liegeflächen und Bänken. Egal ob Sie picknicken, in der Sonne liegen oder einfach nur lesen möchten: Der Botanische Garten ist die perfekte Location für alle, die inmitten der Stadt ein bisschen Natur um sich haben wollen!

Adresse: Mühlwörth 21, 96047 Bamberg

Mühlwörth 21, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: täglich von 0 bis 24 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

7. Wochenmarkt in der Fußgängerzone

Einmal wie Julia Roberts im Film Eat. Pray. Love. mit dem Einkaufskorb gemütlich über den Markt in Rom schlendern, das wär's jetzt. Aber nachdem Rom leider nicht direkt um die Ecke ist, muss man sich eben anders zu helfen wissen.

Natürlich kennen die meisten den Wochenmarkt in der Fußgängerzone Bambergs bereits. Schließlich läuft man dort oft genug durch, wenn man mal kurz in der Stadt ist. Aber es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen und sich einmal anzuschauen, was die Händler dort verkaufen. Von regionalem Obst wie Äpfel und Birnen über Gemüse bis hin zu orientalischen Aufstrichen und Dips ist hier alles zu finden. Und der italienische Flair kommt auch in Bamberg auf, besonders im Sommer.

Adresse: Grüner Markt, 96047 Bamberg

Grüner Markt, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

8. Der Bootsverleih an der Buger Spitze

Am Ende des Hainparks, genauer gesagt an der Buger Spitze, gibt es einen kleinen Bootsverleih.

Hier können Sie sowohl Tret- als auch Ruderboote ausleihen und sich entweder einfach treiben lassen und die Sonne genießen oder flussaufwärts Richtung Pettstadt schippern. Entspannung ist garantiert! In den Sommermonaten hat der Verleih von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Adresse: Buger Spitze, 96049 Bamberg

9. Gärtnerstadt

Wer in Bahnhofsnähe unterwegs ist, sollte bei einigen Häusern vielleicht etwas genauer hinschauen, denn hinter diesen normal aussehenden Wohnhäusern verbirgt sich eine wahre Überraschung! Hier findet man nämlich nicht nur kleine private Gärten, sondern große Ackerflächen, die bewirtschaftet werden.

Hier werden nicht nur Kräuter und Obst, sondern auch viele verschiedene Gemüsesorten angebaut. Dies hat in Bamberg eine lange Tradition und die Stadtstruktur, die damit einhergeht, hat sogar dazu beigetragen, dass Bamberg den Status als UNESCO Weltkulturerbe erlangt. Für alle Interessierten gibt es einen Rundweg, der Sie an allen 18 Gärtnereien, sowie am bekannten Gärtner- und Häckermuseum und an einer Aussichtsplattform vorbeiführt, von der aus du einige Gärten von oben bewundern können.

Telefonnummer vom Zentrum Welterbe Bamberg: 0951 871 811

Weitere Informationen zum Rundweg erhalten Sie auf der Homepage.

10. Rosengarten

Ein wahres Highlight in Bamberg ist der Rosengarten im Innenhof der Neuen Residenz. In insgesamt 70 Beeten können Besucher etwa 4500 verschiedene Rosen in allen Formen und Farben bewundern.

Doch der Barockgarten bietet nicht nur eine einzigartige Blumenpracht, sondern auch noch einen der schönsten Blicke über die Stadt. Um den Ausflug perfekt abzurunden, gibt es direkt im Rosengarten ein kleines Café, in dem Gäste sowohl warme als auch kalte Speisen genießen können.

Adresse: Domplatz 8, 96049 Bamberg (Im Innenhof der Neuen Residenz)

Domplatz 8, 96049 Bamberg (Im Innenhof der Neuen Residenz) Öffnungszeiten:

1. April bis 30. September: 9 bis 18 Uhr

1. Oktober bis 31. März: 10 bis 16 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.