Gefäll vor 2 Stunden

Betriebsjubiläum

Wie Wolf-Haus aus Gefäll zehn seiner Mitarbeiter trotz Pandemie geehrt hat

Bernhard Wolf ist sich bewusst, wie wichtig langjährige Fachkräfte für ein Unternehmen sind. Das betont er in einer Presseerklärung, in der die Ehrungen zusammengefasst wurden, die wegen Corona nur in kleinen Gruppen oder einzeln stattfinden konnten.