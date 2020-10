Die Auswahl an Weinen ist riesig. Da ist es egal, ob der Verbraucher im nächsten Supermarkt, beim Fachhändler oder direkt beim Winzer einkauft. Stefanie Hehn aus Haard gehört zu den besten Sommelièren in Deutschland, arbeitet als Chef-Sommelière im Hamburger Luxushotel "The Fontenay" und wurde für ihren Sachverstand bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom einflussreichen Restaurantführer "Gault & Millau". Sie empfiehlt: Wer sich in der Welt der Weine gut zurechtfinden und nicht planlos vor Regalen stehen will, der muss sich intensiver mit dem Thema befassen. Und er braucht gute Beratung. "Es gibt keinen einfachen Weg, um sich mit Wein auszukennen und auch keine Faustregel, nach der man sich richten kann. Dazu ist das Thema zu vielschichtig", sagt sie.