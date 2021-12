Wartmannsroth/Diebach vor 34 Minuten

Frontalkollision

Schwerer Unfall im Kreis Bad Kissingen: Autofahrerin gerät ins Schleudern und kracht frontal in Gegenverkehr

Bei einem Unfall im Landkreis Bad Kissingen am Dienstagnachmittag hat die Unfallverursacherin schwere Verletzungen erlitten. Die Autofahrerin war bei Wartmannsroth ins Schleudern geraten, in den Gegenverkehr gekracht und infolge der Frontalkollision in ihrem Wagen eingeklemmt.