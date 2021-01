Der Wanderparkplatz oberhalb Sandbergs soll nicht nur optisch neu gestaltet werden, sondern auch Wohnmobilstellplätze bekommen. Laut Bürgermeisterin Sonja Reubelt (CSU) ist es die ideale Ergänzung zur vorhandenen Infrastruktur.

Am Wanderparkplatz beginnt der Natur-Erlebnispfad, der dazugehörige Barfußpfad ist direkt neben dem Parkplatz mit einer Sitzgruppe und Informationstafeln angelegt. Auch zwei Elektrotankstellen befinden sich auf den Parkplatz.

Bebauungsplan beauftragt

Die Erstellung eines Bebauungsplans wurde bereits in Auftrag gegeben. Derzeit ruhen die Bauarbeiten in der Salzforststraße in Schmalwasser. Die Straße ist voraussichtlich bis Ende März komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt, so dass die Umleitung über Steinach nach Bad Neustadt weiterhin notwendig ist.

Die Bauarbeiten zur Kanalerneuerung in Langenleiten wurden am Montag, 18. Januar, wieder aufgenommen. Mittlerweile wurde der Ort für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.