Der Umbau des Feuerwehrhauses in Bad Bocklet ist gestartet. An der Stelle des bisherigen Schlauchturms wird ein moderner Anbau mit Werkstatt, Sanitärräumen und einer Umkleide entstehen, teilt die Marktgemeinde Bad Bocklet mit. Der Schlauchturm kann abgerissen werden, da seitens des Marktes Bad Bocklet gemeinsam mit der Gemeinde Nüdlingen eine zentrale Schlauchpflegeeinrichtung angeschafft wird, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Außerdem wird in der Fahrzeughalle eine Absauganlage für die Abgase der Fahrzeuge installiert.

Damit erfüllt das 50 Jahre alte Feuerwehrgerätehaus wieder die aktuell gültigen Vorgaben und durch das Ausgliedern der Umkleiden ist in der Fahrzeughalle nun genügend Platz für beide Feuerwehrfahrzeuge. Das neue Löschgruppenfahrzeug LF20 der Feuerwehr Bad Bocklet wird Mitte 2021 ausgeliefert.

Auch die Parkplatzsituation wird deutlich verbessert. Direkt neben dem Feuerwehrhaus entstehen zehn neue Parkplätze. Für das Rettungsboot mit Anhänger wird eine zusätzliche Garage errichtet. Abschließend werden noch Zufahrt und Hof neu hergerichtet. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Herbst geplant.