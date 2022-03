The 70´s in Rock! Das ist wieder das Motto der fünf Musiker von den Great Lakes am Samstag, 19. März, bei ihrem Gig in der Kissinger Kultkneipe Zoom Eulenspiegel. Rock von Ted Nugent, Deep Purple, Rolling Stones, Led Zeppelin, Tom Petty, AC/DC, Thin Lizzy und vielen anderen großen Bands der 1970er Jahre erwartet die Besucher in der Eule. Nicht nur die Songs, sondern auch der raue, ehrliche Sound der Band atmet den Geist der 70er Jahre, ein Fest für jeden Rockfan, heißt es in der Pressemitteilung der Band. Nach zweijähriger Abstinenz kann es die Band kaum erwarten, die kleine, aber feine Bühne der Eule in Bad Kissingen zu betreten.