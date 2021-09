Bad Kissingen/Bad Brückenau vor 1 Stunde

Autobahnsperrung

Teilsperrung der A7 in Unterfranken am Wochenende: Brückenstahlträger wird eingehoben

Am Wochenende wird die A7 bei zwischen Bad Kissingen und Bad Brückenau in Richtung Fulda teilgesperrt. Grund dafür ist ein Brückenstahlträger, der in die neue Forstwegüberführung eingehoben werden muss.