In Sulzthal im Landkreis Bad Kissingen kam es am Freitagnachmittag, dem 27. Januar 2023, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann sein Leben verloren hat. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Hammelburg betraut.



Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung bekannt gab, ereignet sich der Verkehrsunfall gegen 12.30 Uhr. Auf der Straße zwischen der Heilig-Kreuz-Kapelle und Wasserlosen kam es zu dem Unglück.

20-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum: Tod trat noch an Unfallstelle ein

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Schweinfurt, der mit seinem Pkw aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der Fahrer und einzige Insasse des Pkw erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen.



Neben Streifenbesatzungen aus den Bereichen Hammelburg und Schweinfurt befanden sich auch der Rettungsdienst, ein Kriseninterventionsteam sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Sulzthal, Greßthal, Euerdorf, Wülfershausen und Poppenhausen im Einsatz. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch ein Sachverständiger hinzugezogen.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die Kreisstraße KG39 gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.