Nach den letzten Jahren steigt der Tourismus wieder auf das gewohnte Niveau von 2019, was die Touristiker durchweg positiv und erwartungsvoll in das Jahr 2023 blicken lässt. Wie die Staatsbad & Touristik Bad Bocklet GmbH erklärt, lasse sich dabei gerade in der Kategorie Gesundheitsurlaub ein deutlicher Anstieg verzeichnen.

„Das Bedürfnis nach einem gesünderen Lebensstil sowie das Thema Gesundheit in Verbindung mit Urlaub gewinnt in der Bevölkerung deutlich an Attraktivität. Deshalb ist es gerade für uns als Staatsbad Bad Bocklet wichtig, unsere bereits bestehenden, vielfältigen Gesundheitsangebote stetig auszubauen und an die Bedürfnisse unsere Gäste anzupassen. Das gelingt uns allerdings nur, wenn wir über unsere Ortsgrenzen hinausdenken“, so Kurdirektor Thomas Beck.

Einen Schritt in diese neue Richtung geht Kurdirektor Thomas Beck bereits mit der neu entstandenen Kooperation mit der Kissinger Hütte in der Rhön. Auf den ersten Blick mag dieser Schritt zunächst ungewöhnlich klingen, doch Beck erklärt: „Die Kissinger Hütte und das Staatsbad Bad Bocklet haben einiges gemeinsam. Sowohl für die Kissinger Hütte als auch für unseren Kurort ist es das oberste Ziel, unseren Gästen einen Ort der Ruhe, der Regeneration und der Auszeit in Mitten einer herrlichen Naturlandschaft zu bieten.“

Die Kissinger Hütte wird gerne von Touristen als auch von heimischen Wanderern und Radfahrern zur Erholung und Rast während Ihrer Tour in der Rhön aufgesucht. „Neben den Tagestouristen locken wir seit dem Umbau der Zimmer nun auch immer mehr Gäste von außerhalb an, die natürlich ganz andere Anforderungen und Bedürfnisse an uns und unsere Umgebung haben“, betont Pächter Dennis Tisma.

Gut vergleichen lässt sich dies mit der Aufgabe des Staatsbads Bad Bocklet. Bad Bocklet dient seit jeher als Ort der Regeneration und Prävention. Gäste von überall genießen hier eine Auszeit vom Alltag und konzentrieren sich voll und ganz auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen. Dabei werden die unterschiedlichsten Bedürfnisse abgedeckt – von Ruhe und Regeneration bis hin zu aktiven Gesundheitsangeboten wie Wandern, Radfahren oder Yoga.

Thematisch haben die Kissinger Hütte und Bad Bocklet auf den zweiten Blick also doch viel gemeinsam, weshalb Kurdirektor Thomas Beck und Pächter Dennis Tisma diese Synergien im Rahmen einer Partnerschaft nutzen möchten. Auf der Kissinger Hütte können sich Gäste hierzu ab sofort über die Gesundheitsangebote und Veranstaltungen im 20 Kilometer entferntem Bad Bocklet informieren.

Beide Parteien erhoffen sich durch diesen Zusammenschluss eine Bekanntheitssteigerung sowie eine stärkere Präsenz im Aktiv- sowie Gesundheitsbereich. „Gesundheit betrifft uns alle und wird gerade in der heutigen Zeit ein immer wichtigeres Thema. Die Menschen sehen sich nach Auszeit, Ruhe und Erholung, ganz nach dem Motto einfach mal auf Pause drücken, durchatmen und neue Kräfte sammeln. Und das gilt sowohl für den Alltag als auch für die nächste Etappe auf der Rad- oder Wandertour“, so Kurdirektor Thomas Beck.

Manfred Egert, 1. Vorsitzender des Rhönklubs Bad Kissingen, ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Partnerschaft und gegenseitige Unterstützung. Dadurch können wir das Angebot erweitern und den Gästen der Kissinger Hütte neue, vielfältige Möglichkeiten und Aktivitäten in der Umgebung aufzeigen.“