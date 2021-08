FC Untererthal II - DJK Schlimpfhof 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Stefan Gerlach (19., Foulelfmeter), 2:0 Philipp Virnekäs (22.), 3:0 Lukas Koch (25.), 4:0 Marco Knüttel (73.).

Obwohl der Viktoria-Reserve reichlich Stammpersonal fehlte, gelang ein überzeugender Heimsieg, da sich die Spieler aus der zweiten Reihe nahtlos einfügten. Vom Anpfiff weg waren die Schlimpfhofer in der Abwehrhaltung; trotzdem hatten die Untererthaler das Spiel zur Pause bereits entschieden. Das Toreschießen startete Stefan Gerlach mit seinem verwandelten Strafstoß nach Foul an Dominik Kolb. Philipp Virnekäs, Lukas Koch und Marco Knüttel schraubten das Ergebnis problemlos in die Höhe, während die Untererthaler Abwehr um Schlussmann Lukas Gerlach auch das fünfte Spiel ohne Gegentor überstand.sms

SG Diebach II/Windheim - SG Hassenbach I/Reith I/Oberthulba II 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Alexander Zülch (11.), 0:2 Mika Straub (27.), 1:2 Yannick Maurer (43.), 1:3 Mika Straub (44.), 1:4 Alexander Zülch (76.).

Einen Favoritensieg sahen die Zuschauer am Diebacher Galgenberg. Auch deshalb, weil sich die Gastgeber kurz nach ihrem Anschlusstreffer durch das Kopfballtor von Yannik Maurer noch vor der Pause das dritte Gegentor einhandelten. Erzielt wurde es von Mika Straub, der die Gästeführung von Alexander Zülch ausgebaut hatte. Einen Treffer verdient gehabt hätte auch Hassenbachs Sebastian Weidner. Doch dessen Seitfallzieher in Halbzeit eins verfehlte knapp sein Ziel. Nachdem Weidners Hochkaräter nach dem Seitenwechsel ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war, traf Alexander Zülch zum in der Höhe verdienten Endstand in einem Spiel ohne offiziellen Schiedsrichter.sms

SV Ramsthal II - SG Euerdorf I/Sulzthal II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Lukas Stöhling (19.), 1:1 Fabian Meindl (47.), 2:1 Dominik Vierheilig (52.), 3:1 Philipp Rost (90.).

Mit dem Derbysieg vor der tollen Kulisse von 100 Zuschauern überholten die Ramsthaler den Kontrahenten, der zur Pause noch geführt hatte durch den Treffer von Lukas Stöhling. Aber der schnelle Ausgleich nach Wiederanpfiff durch Fabian Meindl weckte die Ramsthaler Lebensgeister. Erst recht, als Dominik Vierheilig fünf Minuten später noch einen draufsetzte. In einer wohltuend fairen Begegnung markierte Philipp Rost schließlich den Endstand.sms

SG Premich/Langenleiten - SG Windheim/ Burglauer II/ Reichenbach III 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Jens Holzheimer (90.).

Die kurzfristig nach Langenleiten verlegte Partie begann mit Vorteilen für druckvolle Gastgeber. Attraktiv wurde das Match damit freilich nicht. Es dominierte der Kampf, spielerische Feinheiten blieben zum Leidwesen der Fans Mangelware. Applaus gab es zumindest für die Aktion, in der Gästekeeper Andreas Volkmuth das 20-Meter-Pfund von Moritz Bühner glänzend parierte. Und natürlich für Jens Holzheimer, der fast mit dem Schlusspfiff nach einer Eckballserie per Kopf zum etwas schmeichelhaften Sieg traf.sms

Außerdem spielten

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II - SV Garitz II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Dominik Werner (42.)

SG Bad Bocklet/Aschach II - SG Waldberg/Stangenroth II 2:4 (1:1). Tore: 1:0 Thomas Kraus (27.), 1:1 Fabian Schwab (38.), 2:1 Julian Seufert (53.), 2:2, 2:3 Nico Wehner (58., 71.), 2:4 Patrick Seufert (82.).

TSV Wollbach II - SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Philipp Kirchner I (5.), 2:0 Philipp Kirchner II (20.), 3:0 Louis Borst (56., Eigentor), 3:1 Maximilian Trost (80.)

SV Aura II - TSVgg Hausen/KG II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Levin Gessner (10.), 1:1 Paul Morber (48.), 2:1 Patrick Schießer (66.), 3:1 Paul Öztürk (85.).

FC WMP Lauertal III - SG Salz/Mühlbach III 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Florian May (30., 55.), 3:0 Philipp Denner (66.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III 5:3 (1:0). Tore: 1:0 André Rudloff (3., Eigentor), 1:1 André Rudloff (49.), 2:1 Sebastian Wenzel (54.), 3:1 Felix Klopf (58.), 3:2 Manuel Kuhn (65., Elfmeter), 4:2 Matthias Klöffel (67.), 4:3 André Rudloff (76.), 5:3 Laurenz Weipert (84.).

SG Großwenkheim II/Münnerstadt III - TSV Aubstadt III 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Julian Bauer (11.), 0:2 Andreas Heuring (61.).

Die SG Hammelburg II trat zur Partie in Detter-Weißenbach nicht an. Das Gleiche galt für den SV Römershag II und seine Begegnung in Oberleichtersbach. Die SG Haard II trat wiederum zu ihrem Heimspiel gegen die SG Oerlenbach II nicht an.